​Ильхам Алиев: апрельские бои послужили хорошим уроком руководству Армении

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Апрельские бои послужили хорошим уроком руководству Армении, Азербайджан никогда не упустит достигнутое преимущество.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев выступая в церемонии ифтара, которая проходила в резиденции главы Управления мусульман Кавказа.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, глава государства подчеркнул, что в решении этого общенационального вопроса все наши граждане, включая представителей религиозных конфессий, занимают единую позицию. Президент Ильхам Алиев сказал, что настало время предпринять конкретные шаги для скорейшего урегулирования конфликта, посредники также должны понять, что это не замороженный конфликт, а апрельские бои послужили хорошим уроком руководству Армении, Азербайджан никогда не упустит достигнутое преимущество.