Игорь Попов: Страны-сопредседатели хотят скорейшего начала мирных переговоров

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что в составе Минской группы ОБСЕ имеются новые сопредседатели от США и Франции, позиция стран, которые они представляют по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, остается неизменной, и страны-сопредседатели хотят скорейшего начала мирных переговоров.

Как сообщает Report, об этом сказал сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта принял сопредседателей МГ ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Ричарда Хогланда и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.