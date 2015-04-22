Первый зампредседателя Милли Меджлиса: Непонятно, откуда армяне черпают эту нездоровую идеологию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "У истоков армянского террора стоит нездоровая идеология - создание "Великой Армении" от моря до моря".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей презентации книги российского историка и юриста Олега Кузнецова "Транснациональный армянский терроризм в XX веке: историко-криминологические исследования" заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, в действительности, армяне не имеют выхода к морю: "Непонятно, откуда они черпают эту нездоровую идеологию. Какую они имеют связь с морем?! В корне этой больной идеологии армян стоят только убийства".

Как заявил З.Аскеров, на протяжении истории Армения пыталась насильно присоединить азербайджанские земли к своим территориям: "Для этого они стали учинять теракты в Азербайджане. В целом армяне совершили против Азербайджана более 30-ти терактов. Это показывает, что они не отступили от своих грязных намерений".

Отметив о существовании в мире двойных стандартов, вице-спикер добавил, что международные организации не оказывают на Армению давления: "Несмотря на то, что международные организации и европейские государства сразу же отреагировали на украинские события, они не торопятся принимать аналогичные шаги в отношении карабахского конфликта. Уже более 20-ти лет, как азербайджанские земли находятся под оккупацией армян. Однако все принятые ООН резолюции об освобождении азербайджанских территорий остаются не выполненными".