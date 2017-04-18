Hurriyet: Апрельская война привела к улучшению тактических позиций Азербайджана

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не имеют никакого желания оживлять переговоры.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в турецком издании Hurriyet Daily.

"Четырехдневная война" в апреле 2016 года стала самой серьезной эскалацией военных действий, как с точки зрения военной техники, так и человеческих потерь. В течение двух десятилетий насилие на линии соприкосновения огня периодически вспыхивало с возрастающей интенсивностью", - говорится в статье.

По словам автора статьи, четырехдневная война привела к улучшению тактических позиций Азербайджана на всем протяжении линии соприкосновения. В статье также указывается, что война принесла азербайджанской стороне также психологическое преимущество по той причине, что успех стер миф о неодолимости армянских оборонительных линий.

Автор отмечает, что ожидалось, что после апрельских событий, за которым последовало прекращение огня, поддержанное Москвой, Запад и Россия начнут сотрудничать, чтобы стороны конфликта вновь сели за стол переговоров. "Однако, со времени Венской встречи в мае 2016 года западные страны, по сути, исчезли, оставив Россию заполнять этот вакуум власти", - говорится в статье.

Турецкое издание отмечает, что другие сопредседатели Минской группы не имеют никакого желания оживлять переговоры.

"Нынешняя администрация США не заинтересована в деятельности на Южном Кавказе, и первые признаки политики "вначале Россия" на постсоветском пространстве (за исключением Украины и Грузии) не дают надежды на участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Предпочтения, похоже, ориентированы на сохранение хрупкого военно-политического статус-кво, оставляя любые инициативы по разрешению конфликтов Москве", - подчеркивает автор.