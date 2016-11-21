Хикмет Гаджиев: После вывода Арменией войск с оккупированных территорий Азербайджана, инцидентов не будет

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "После вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, инцидентов и необходимости их расследования не будет".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выдвигаемые в последние дни министром иностранных дел и другими официальными лицами Армении различные заявления касательно механизма расследования инцидентов.

По его словам, механизм расследования инцидентов не является целью. Это - вспомогательное средство, которое может служить решению конфликта: "В первую очередь нужно найти ответ на вопрос, почему происходят инциденты? В своем обширном и содержательном выступлении перед международной аудиторией на Мюнхенской конференции по безопасности глава государства сказал: "Вопрос заключается в том, что делает армянский солдат на оккупированных территориях Азербайджана? Что делает армянский солдат в Агдаме? Если он не хочет погибать, пусть не едет в Агдам, и останется в Ереване, Гюмри, в своей стране"".

Х.Гаджиев заявил, что наиболее важная часть процесса урегулирования конфликта - вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана - преднамеренно выдвигается Арменией на задний план, технический и вспомогательный шаг в расследовании инцидентов выдвигается на передний план и превращается в предмет политических спекуляций: "Ясно, что прикрываясь данным механизмом, Армения пытается укрепить оккупацию на территориях Азербайджана и удержать статус-кво. Мы неоднократно заявляли о готовности рассмотрения механизма расследования инцидентов как составной части процесса вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана".