Хикмет Четин: Международное сообщество не хочет прилагать усилия для возвращения оккупированных земель Азербайджана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Международное сообщество не хочет прилагать усилия для возвращения оккупированных земель Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам в рамках VI Глобального Бакинского форума заявил экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

По словам политика, международные организации лишь на словах поддерживают территориальную целостность Азербайджана. "Это яркий пример того, что сегодня в мире нет согласия и реального сотрудничества. Я очень надеюсь, что мировые лидеры и представители международных организаций, участвующие в Бакинском форуме, посодействуют решению данного вопроса", - заявил Х.Четин.