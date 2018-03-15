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    Хикмет Четин: Международное сообщество не хочет прилагать усилия для возвращения оккупированных земель Азербайджана

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Международное сообщество не хочет прилагать усилия для возвращения оккупированных земель Азербайджана". 

    Как  сообщает Report, об этом журналистам в рамках VI Глобального Бакинского форума заявил экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин. 

    По словам политика, международные организации лишь на словах поддерживают территориальную целостность Азербайджана. "Это яркий пример того, что сегодня в мире нет согласия и реального сотрудничества. Я очень надеюсь, что мировые лидеры и представители международных организаций, участвующие в Бакинском форуме, посодействуют решению данного вопроса", - заявил Х.Четин.

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