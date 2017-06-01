Хиджран Гусейнова: 27 детей все еще находятся в плену армян

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня азербайджанские дети окружены всесторонней заботой государства и общества, но, к сожалению, для части из них - детям беженцев и вынужденных переселенцев до сих пор не удалось обеспечить право жить вольно и свободно на родной земле".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на заседании комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Председатель комитета отметила, что эти права никем в мире не отрицаются, территориальная целостность Азербайджана признается всеми: "Однако страна-агрессор Республика Армения, нарушившая права детей, изгнанных из своих родных краев, все еще не считаясь с требованиями международного права, не хочет освобождать оккупированные территории. В ходе этого военного конфликта были убиты 193 ребенка, а количество раненых исчисляется сотнями".

Х. Гусейнова отметила, что в ходе конфликта наше государство добилось освобождения из плена и заложников 210 детей: "61 пропал без вести, 27 детей все еще находятся в плену. К сожалению, несмотря на объявление режима прекращения огня в 1994 году, факты регистрации убийств армянами детей в Азербайджане продолжились. За истекший период 32 ребенка стали жертвами армянского террора. Из них 13 погибли, а 19 получили ранения".