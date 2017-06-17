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    Хельсинкская комиссия США: Карабахский конфликт создает серьезную угрозу стабильности

    В докладе отмечается, что карабахский конфликт остается одним из самых трудноразрешимых© Courtesy İmage

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Хрупкая ситуация ни мира, ни войны в карабахском конфликте создает серьезную угрозу стабильности в регионе Южного Кавказа и за его пределами.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Хельсинкской комиссии США по Карабаху.

    В докладе отмечается, что карабахский конфликт остается одним из самых трудноразрешимых и давних территориальных споров в мире. Хотя карабахский конфликт и называется «замороженным», он подвержен быстрой эскалации.

    Авторы доклада отмечают особую роль Москвы в урегулировании конфликта. 

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