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    Посольство: Египет не признает предстоящие "парламентские выборы" в Карабахе

    Египет готов оказать Азербайджану помощь в восстановлении территориальной целостности в рамках международных организаций

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Позиция Египта остается неизменной - официальный Каир не признает предстоящие парламентские выборы, которые сепаратистский режим намерен провести на оккупированных территориях Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Египта в Азербайджане Хейсам Джалал на встрече с журналистами в Культурном центре Египта.

    Хейсам Джалал также заявил о готовности своей страны оказать поддержку Азербайджану для восстановления территориальной целостности.

    "Египет готов оказать Азербайджану помощь в восстановлении территориальной целостности в рамках международных организаций, будь это ООН, или ОИС. Египет - сторонник урегулирования нагорно-карабахского конфликта справедливым путем", - заявил он.

    Согласно армянским СМИ, сепаратистский режим в Нагорном Карабахе намерен провести так называемые "парламентские выборы" 3 мая. 

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