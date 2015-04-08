Посольство: Египет не признает предстоящие "парламентские выборы" в Карабахе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Позиция Египта остается неизменной - официальный Каир не признает предстоящие парламентские выборы, которые сепаратистский режим намерен провести на оккупированных территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Египта в Азербайджане Хейсам Джалал на встрече с журналистами в Культурном центре Египта.

Хейсам Джалал также заявил о готовности своей страны оказать поддержку Азербайджану для восстановления территориальной целостности.

"Египет готов оказать Азербайджану помощь в восстановлении территориальной целостности в рамках международных организаций, будь это ООН, или ОИС. Египет - сторонник урегулирования нагорно-карабахского конфликта справедливым путем", - заявил он.

Согласно армянским СМИ, сепаратистский режим в Нагорном Карабахе намерен провести так называемые "парламентские выборы" 3 мая.