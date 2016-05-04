Йоханнес Хан: Евросоюз выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Евросоюз выступает за исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики Восточного соседства и расширения Йоханнес Хан на состоявшейся в среду в Праге встрече с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Главной темой обсуждений стала ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. "Было подчеркнуто, что у конфликта нет военного решения. Хан отметил, что ЕС содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на исключительное мирное урегулирование конфликта", - сообщает МИД Армении.