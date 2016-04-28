Халаф Халафов: Азербайджан рассчитывает на поддержку стран-членов СВДМА в разрешении карабахского конфликта

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе возможно лишь при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Пекине заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Разрешение конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ. В этом контексте Азербайджан остается привержен мирному урегулированию конфликта", — заявил замминистра.

"Крайне важно, чтобы международное сообщество настаивало на строгом соблюдении международного права и выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН по конфликту", — добавил Халафов. Он также отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе представляет угрозу для международного мира и безопасности.

По его словам, Азербайджан рассчитывает на поддержку государств-членов СВДМА в разрешении конфликта.

СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ).

