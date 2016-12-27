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    Халаф Халафов: Любая деятельность, проводимая любой страной или лицом на оккупированных территориях, является незаконной

    Азербайджанская сторона ведет работу, чтобы не допустить подобную деятельность

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Армения проводит на оккупированных землях Азербайджана незаконную деятельность, в том числе заселение этих земель. Это все действия, противоречащие международному праву. С точки зрения международного права международное сообщество это не признает". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя вопрос об участии экспертов из Ирана в проводимых армянами реставрационных работах мечети на оккупированных территориях Азербайджана.

    "Любая деятельность, проводимая любой страной или лицом на оккупированных территориях, является незаконной", - подчеркнул замминистра.

    Он отметил, что азербайджанская сторона в рамках закона ведет работу, чтобы помешать и предотвратить подобную деятельность.

    "Азербайджан будет защищать свои права в этой связи. Если граждане других стран участвуют, то мы делаем им предупреждение, чтобы они не принимали участие в подобной деятельности", - заявил Халафов. 

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