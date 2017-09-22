Халаф Халафов: Европейский Союз должен продемонстрировать решительную позицию в связи с конфликтом

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Армения является членом программы "Восточное партнерство". Но эта страна оккупировала территории Азербайджана. Они разрушили исторические памятники Азербайджана. Страна-агрессор представляет оккупированные земли, как свою территорию. Европейский Союз должен выразить решительную позицию в связи с этим".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на конференции на тему "Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в поощрение гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития", проходящей в Баку при организационной поддержке парламента Азербайджана, Парламентской Ассамблеи Евронест (консультационная структура программы Европейского Союза "Восточное партнерство") и Азербайджанского представительства ООН.

Замминистра отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет способствовать миру в регионе, даст толчок экономическому прогрессу: "Азербайджан является сторонником мира. По вопросам энергетической безопасности тесно сотрудничает с Европейским Союзом".

Х. Халафов отметил, что Армения оккупировала 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, что повлекло за собой тяжелые последствия: "Армяне разрушают мечети, кладбища. Пытаются изменить демографическую ситуацию. Пытаются сохранить статус-кво. Армяне, проживающие за рубежом, не должны поддаваться на эти грязные деяния Армении".