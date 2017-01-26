 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хади Раджабли: Мы должны работать над законопроектом о возвращении в свои дома вынужденных переселенцев

    Мы собрали документы многих стран мира

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Мы должны работать над законопроектом о возвращении в свои дома вынужденных переселенцев. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хади Раджабли на сегодняшнем заседании комитета. 

    Он отметил, что для подготовки законопроекта комитет имеет большое количество материалов: "Мы собрали документы многих стран мира. Распоряжение президента относительно Джоджуг Мерджанлы является первым запросом данного законопроекта. То есть, мы уже можем подготовить этот законопроект. Глава государства всегда оказывает внимание и заботу вынужденным переселенцам и беженцам".

    Председатель комитета подчеркнул, что постановление Кабинета министров в связи с вынужденными переселенцами устранит негативные случаи в этой сфере. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi