Хади Раджабли: Мы должны работать над законопроектом о возвращении в свои дома вынужденных переселенцев

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Мы должны работать над законопроектом о возвращении в свои дома вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хади Раджабли на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что для подготовки законопроекта комитет имеет большое количество материалов: "Мы собрали документы многих стран мира. Распоряжение президента относительно Джоджуг Мерджанлы является первым запросом данного законопроекта. То есть, мы уже можем подготовить этот законопроект. Глава государства всегда оказывает внимание и заботу вынужденным переселенцам и беженцам".

Председатель комитета подчеркнул, что постановление Кабинета министров в связи с вынужденными переселенцами устранит негативные случаи в этой сфере.