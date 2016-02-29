Губернатор американского штата Джорджия осудил Ходжалинскую трагедию

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Джорджия Натан Дил (Nathan Deal) в очередной раз резко осудил Ходжалинскую трагедию.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Это вторая декларация губернатора Джорджии в связи с Ходжалинской трагедией. Первая декларация была подписана в 2015 году.

В поступившей в генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации губернатор Н.Дил объявил о том, что присоединяется к широкой общественности, почитающей память жертв резни в связи с 24-летней годовщиной, и выразил глубокие соболезнования в связи с этим.

В декларации подчеркнуто, что азербайджанский народ в 1992 году подвергнулся жестокой бойне, в результате которой погибли более 600 гражданских лиц. Также отмечается, что важно помнить это событие и почитать память погибших, чтобы подобное насилие больше не повторялось.

Губернатор штата Джорджия выразил надежду на то, что будут продолжены усилия для информирования жителей штата и представителей общественности о Ходжалинской трагедии.

"Пусть история больше не будет запятнана подобными трагедиями!", - отметил в конце документа Н.Дил.