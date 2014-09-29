ГУАМ: Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе уважения территориальной целостности стран ООН

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке, в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 23-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, СМИД выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в результате агрессивных действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и вновь подтвердил свою приверженность общепризнанным нормам и принципам международного права, задачам и целям, закрепленным в Уставе ООН, Уставе ГУАМ и положениям основополагающих документов ОБСЕ.

СМИД осудил проведение так называемых «выборов в Госсовет» в Автономной Республике Крым (АРК) и городе Севастополь 14 сентября этого года и подчеркнул, что они являются незаконными и не меняют статус АРК и Севастополя в международно-признанных границах Украины.

"СМИД подчеркнул необходимость выполнения международных обязательств государств по невмешательству в дела другого государства. СМИД уверен, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться исключительно на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ государств-членов ООН. Территория государства не может быть объектом приобретения или военной оккупации, являющейся результатом угрозы силой или ее применения в нарушение соответствующих норм международного права. Никакие территориальные приобретения в результате военных действий или какого-либо давления не могут быть признаны законными ни при каких обстоятельствах," - отмечается в заявлении по итогам заседания.

СМИД приветствовал принятие на 68-й сессии ГА ООН Резолюций: 68/262 "Территориальная целостность Украины" (27 марта ) и 68/274 "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" (5 июня).

Также в ходе заседания министры обсудили комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков, экономики и торговли, а также в области выявления и предотвращения трансграничных экологических преступлений.

В заседании принял участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.