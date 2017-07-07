Грузинские депутаты резко осуждают провокации армян в Нагорном Карабахе - ОПРОС

Тбилиси. 7 июля. REPORT.AZ/ Факт убийства Сахибы Аллахвердиевой и ее внучки, 2-летней Захры Гулиевой в результате обстрела 4 июля армянской армией физулинского села Алханлы, был резко осужден и в соседней Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, депутаты грузинского парламента расценили этот поступок армян, как самое тяжкое преступление против человечности.

В интервью Report депутат от партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Тамаз Навериани отметил, что война имеет свои законы. Даже в самых жестоких войнах не трогали женщин, детей и стариков.

Обстрел гражданских объектов в период режима прекращения огня, убийство мирного населения, и в частности женщин и детей, не входит ни в рамки закона, ни в рамки нравственности: "Я категорически осуждаю это. Считаю, что международные организации и международное сообщество должны продемонстрировать резкую реакцию на события, произошедшие 4 июля на линии фронта. Грузинские и азербайджанские земли должны быть освобождены от оккупации, люди должны жить свободно и в условиях мира".

По словам депутата Махира Дерзиева, убийство местных жителей Сахибы Идрис гызы Аллахвердиевой и Захры Эльнур гызы Гулиевой и получение осколочного ранения Салминаз Ильтифат гызы Гулиевой в результате интенсивного обстрела из минометов и гранатометов села Алханлы Физулинского района, является преступлением.

Последние события в очередной раз доказывают, что в Армении террор поддерживается на уровне государственной политики.

Ориентация на гражданское население, убийство, разрушение населенных пунктов не только противоречит соответствующим международным конвенциям, но и наглядно демонстрирует суть являющегося кровопийцей армянского режима".

Резко осуждая провокацию армян, другой депутат от правящей партии Руслан Гаджиев сказал: "Прямые и преднамеренные нападения Армении на гражданское население и гражданские объекты Азербайджана являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и связанных с правами человека резолюций и конвенций. Армения не только не выполняет принятые Совбезом ООН и связанные с Нагорным Карабахом 4 резолюции, наоборот, пытается укрепить свою оккупационную политику путем убийства мирного населения".

Депутат от грузинской партии "Единое национальное движение" Азер Сулейманов также продемонстрировал резкое отношение к вопросу. Он сказал, что сегодня, каждый, кто любит Родину и народ, не должен оставаться безразличным к произошедшим событиям: "Я и все азербайджанцы Грузии желают принятия необходимых шагов на пути прекращения армянской агрессии. Чтобы решить нагорно-карабахский конфликт раз и навсегда, мы должны сплотиться вокруг президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и готовы вести борьбу для освобождения наших земель и наказания людей, причастных к убийству наших матерей и сестер".

Заявив, что сегодня территории Грузии находятся под оккупацией, депутат подчеркнул: "Мы, азербайджанцы Грузии, готовы к борьбе за освобождение не только нашей исторической Родины – Азербайджана, но и находящихся под оккупацией территорий Грузии, гражданами которой являемся".