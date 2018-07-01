Группа российских депутатов и общественных деятелей прибыла в Джоджуг Марджанлы

Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ Группа депутатов Госдумы Росcии и известных российских общественных деятелей прибыла в освобожденный от армянской оккупации во время апрельских событий 2016-го года село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщает Report, они примут участие на конференции "Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе", которая состоится сегодня.

Среди участников конференции зампредседателя комитета Госдумы Дмитрий Савельев, помощник спикера Госдумы России Владислав Калхидов, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Езубов, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко и другие.

Участники мероприятия обменяются мнениями по перспективам развития сотрудничества Азербайджана и России.