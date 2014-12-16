Эксперт: Сохранение статус-кво в карабахском конфликте является главной задачей России

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На данный момент реальной методики урегулирования нагорно-карабахского конфликта пока нет, что в свою очередь создаёт почву для будущей дестабилизации региона. Об этом заявил Report российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития РФ Григорий Трофимчук, комментируя итоги 2014 года в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"В 2014 году предпринимались попытки урегулирования этого конфликта в традиционном формате, по типу "Давайте жить дружно". Дружно жить – это хорошо, однако такие подходы не решают главной проблемы, и рано или поздно заканчиваются трагедией", - заявил Г.Трофимчук.

"России, Азербайджану и Армении необходимо управлять ситуацией, а не идти вслед за ней", - подчеркнул эксперт.

Комментируя вопрос об активизации посредников МГ ОБСЕ, в том числе и России, на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения летом этого года и сбитого армянского вертолета, политолог отметил, что если события августа, когда погибла группа азербайджанских военнослужащих, сразу же вызвала оперативную встречу в Сочи в трёхстороннем формате, то с вертолётом такой реакции уже не было.

По мнению Г.Трофимчука, чем чаще будет "взрываться" регион, тем меньше будет уделяться ему публичного внимания с широким привлечением прессы, чтобы не создавать ажиотажа, тем более на фоне украинской войны.

"Активная деятельность сторон в рамках карабахского урегулирования начнётся после того, как провокации, с большим количеством жертв, здесь будут учащаться. Однако на этом этапе никакой речи об урегулировании уже не будет", - отметил вице-президент центра.

По его словам, внешние силы будут стремиться раскачивать ситуацию с целью прямого вталкивания региона в войну.

"Поэтому сегодня остаётся ещё шанс на перехват инициативы и реального решения проблемы Карабаха. Необходимо, по крайней мере, обозначить начало движения в эту сторону. В сторону от общих разговоров", - заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможном прорыве в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в будущем году, политолог выразил сожаление, что никакого поворота в позитивном плане, вероятнее всего, не будет. "Иначе поворотная точка уже давно бы, за целых двадцать мирных лет, была обозначена и даже пройдена. Поэтому сохранение "статус-кво" – главная задача России, которая понимает, что сохранить даже эту временную стабильность в новой международной ситуации будет крайне нелегко. Скажем точнее: это практически недостижимая задача, с учётом обмена двумя сторонами тяжёлыми ударами в 2014 году", - резюмировал Г. Трофимчук.