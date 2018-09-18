Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном распространила заявление в связи с призывом женщин Армении к женщинам Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Платформы, в заявлении говорится:

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является одним из самых кровавых и затяжных из мировых конфликтов. Застопорившиеся мирные переговоры и отсутствие их эффективности оказывают негативное воздействие на общественные настроения в обеих странах.

Отсутствие рычагов урегулирования конфликта, в течении многих десятилетий являющегося потенциальным источником угрозы возобновления боевых действий, представляет собой серьёзную опасность для всего Южнокавказского региона.

Боевые столкновения последних лет отличаются небывалой интенсивностью и влекут за собой большое количество жертв как со стороны военнослужащих, так и гражданского населения по обе стороны конфликта. Многие вышли из полей сражения полными или почти полными инвалидами. Огромные потери понесены и в условиях, не связанных с боевыми действиями.

В этой ситуации особая тяжелая ноша ложится на плечи матерей, жен и членов этих семей. Невозможно посчитать число женщин, до сих пор несущих бремя горьких потерь. И горечь их утраты не может утихнуть со временем. Ни одна мать в мире не может хотеть войны и новых потерь. Ни одна женщина не пожелает другой женщине, даже стоящей за линией раздела, испытать то же горе и потрясение, которое пережила она сама.

Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном, целью которой является организация общественной поддержки мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечение стойкого примирения между двумя народами, высоко оценивает роль женщин в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и считает ее важной для гарантии безопасности, скорейшего восстановления и примирения.

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян призвала азербайджанских женщин присоединиться к мирной кампании, направленной на прекращение войны.

Мы уверены, что азербайджанские матери так же не хотят войны и мечтают о мире на своей земле.

Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном призывает женщин Армении и Азербайджана присоединиться ко всем мирным инициативам, направленным на обеспечение скорейшего и справедливого мира между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с территориальной целостностью, международно-признанными границами и суверенитетом обеих стран, согласно международному праву и 4 Резолюциям Совета Безопасности ООН, принятых в отношении этого конфликта, и приложить все усилия, чтобы не подвергать опасности жизни своих сыновей.

Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном прикладывает усилия по созданию условий для деятельности каждого, кто готов внести вклад в обеспечение мира и безопасности, и призывает объединить усилия для восстановления мира и добрососедства между нашими народами!".