Граждане Турции изъявили президенту Азербайджана желание сражаться в Карабахе - ПИСЬМА

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Десятки граждан Турции направили в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева письма в знак поддержки происходящих на линии фронта событий.

Как сообщает Report, в своем обращении житель турецкого города Конья Фарук Айдын пишет: "Победа в последние дни братской азербайджанской армии над врагом нас очень радует. Стать шехидом в борьбе за территориальную целостность почетно. Выражаю Вам и народу Азербайджана глубокие соболезнования, а близким и родным погибших желаю терпения. Будучи гражданином Турции, хочу сказать, что наша материальная и моральная поддержка братскому Азербайджану будет вечной".

В письме, поступившем в адрес президента Азербайджана из турецкого города Эскишехер, Якуб Чалык пишет: "Уважаемый господин президент. Меня очень радуют успешные операции, проведенные в последние дни для освобождения оккупированных территорий Азербайджана от врага. Я хочу сражаться в рядах Вооруженных сил Азербайджана против врага. Поэтому, прошу Вас зачислить меня в ряды Вооруженных сил. Мне хочется быть в первых рядах в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Желаю своим братьям мужества и отваги в боях за территориальную целостность священной Родины. Я всем сердцем верю в победу Азербайджана".

Письма в адрес президента Азербайджана также поступили от Гюнай Айтан из Стамбула, Фуата Бютюн из Малатии, Ферди Йылдырыма из Стамбула.