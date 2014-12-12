Граждане Армении, задержанные в Азербайджане, возвращены на родину

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика в соответствии с международными гуманитарными нормами права и Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года и по просьбе о добровольном возвращении на родину граждан Армении Геворкяна Егише Петросовича, 1958 года рождения и членов его семьи - жены Марданян Рузанны Геноевны 1982 года рождения, сына Геворкяна Альфреда Егишевича 2000 года рождения, дочери Геворкян Гайане Егишевны 2003 года рождения, сына Геворкяна Петроса Егишевича 2006 года рождения, которые 10 января 2010 года незаконно пересекли границу республики с целью переезда в третью страну, 12 декабря 2014 года на азербайджано-армянской границе в направлении села Бала Джафарли Газахского района были переданы армянской стороне.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Азербайджана.

Как известно, Е.Геворкян, который подвергался преследованиям у себя на родине, 10 января 2010 года вместе с семьей на автомобиле марки ЕрАЗ пересек границу Армении с Азербайджаном, оказавшись на территории Нахчыванской АР. Он отказался вернуться в Армению и обратился с письменной просьбой к правительству Азербайджана о передаче их в третью страну.

В соответствии с процедурой их обращение было направлено в азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (ВКДБ ООН), которое присвоило семье статус беженцев. Однако несмотря на то, что прошло почти 5 лет, ни одна страна не согласилась принять армянскую семью, в результате они приняли решение вернуться на родину.

С начала пребывания в Азербайджане семья находилась под опекой Международного комитета красного креста. Эта организация, наряду с ВКДБ ООН, постоянно навещала семью и неоднократно признавала, что условия их содержания соответствуют международным гуманитарным нормам права. За время их пребывания в Азербайджане Армения ни разу не обращалась к международным организациям о возвращении своих граждан на родину и не интересовалась судьбой малолетних детей.

Процесс передачи осуществлен Государственной комиссией и министерством обороны при посредничестве Международного комитета красного креста и прошел без инцидента.