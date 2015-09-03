ГПС: В погранвойсках не служит военнослужащий по имени Орхан Ягубов

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) выразила отношение к распространенной армянскими СМИ информации о якобы убийстве в одной из воинских частей ГПС на территории Физулинского района военнослужащего Орхана Ягубова 1991 г.р.

Как сообщает Report, в пресс-службе Государственной погранслужбы заявили, что распространенная информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Отмечается, что среди служащих ГПС нет человека по имени Орхан Ягубов и подобный инцидент вовсе не имел место.

Отметим, что армянский сайт razm.info распространил информацию об убийстве в воинской части ГПС на территории Физулинского района Орхана Ягубова 1991 г.р. В информации говорится, что якобы в ГПС родителям О.Ягубова сказали, что он совершил суицид, однако его родственники считают, что военнослужащий убит сослуживцами.