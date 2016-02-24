Госкомиссия: В настоящее время 3680 граждан Азербайджана являются пленниками и заложниками

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Центре культуры Службы государственной безопасности (СГБ) состоялся круглый стол на тему "Гуманитарная катастрофа в международно-правовой плоскости в связи с гражданами, попавшими в плен и без вести пропавшими, взятыми в заложники".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В круглом столе участвовали представители Государственной комиссии, международных организаций, Генпрокуратуры в связи с преступлениями, совершенными армянами на оккупированных азербайджанских территориях, представители совместной следственной группы министерства внутренних дел и СГБ, представители НПО.

Выступая на мероприятии, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов рассказал о необходимости создания Государственной комиссии в целях розыска без вести пропавших, возвращения попавших в плен и взятых в заложники во время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он также напомнил о требованиях и обязательствах, поставленных президентом Ильхамом Алиевым перед комиссией.

И.Ахундов отметил, что армяне продолжают нарушать нормы международного права.

Заместитель руководителя рабочей группы Эльдар Самедов в своем выступлении заявил, что более 6000 граждан Азербайджана являются заложниками и взяты в плен армянской стороной.

По его словам, на сегодняшний день из плена и залога освобождены 1435 человек: "В настоящее время 3680 граждан Азербайджана являются пленниками и заложниками. 3162 из них военнослужащие, 698 - гражданские лица. 60 гражданских лиц являются несовершеннолетними, 249 - женщины, 330 - пожилые"

Э.Самедов подчеркнул, что 68 граждан Азербайджана были освобождены из плена за крупную сумму денег.