Госсоветник: Надеюсь, что часть разрушенных домов в Джоджуг Мерджанлы сохранят как музей под открытым небом

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Во время апрельских боев мы доказали, что азербайджанский народ способен освободить от оккупации земли военным путем".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном 25-летию Ходжалинского геноцида, сказал госсоветник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев.

По его словам, село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района будет обустроено: "Возвращение в Нагорный Карабах начинается с Джоджуг Мерджанлы. Надеюсь, что часть разрушенных домов в Джоджуг Мерджанлы сохранят как музей под открытым небом, доказывающий армянский вандализм. Это постоянно будет напоминать нам об армянском вандализме".