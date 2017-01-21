Госсекретарь: Великобритания продолжит содействовать нагорно-карабахскому урегулированию

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Великобритания продолжит содействовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании госсекретаря по иностранным делам и сотрудничеству Великобритании Бориса Джонсона главе МИД Армении Эдварду Налбандяну в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.