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    Госсекретарь: США верны обязательству по поддержке мирного решения карабахского конфликта

    Рекс Тиллерсон направил послание главе МИД Армении Эдварду Налбалдяну

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, верны обязательству по поддержке мирного решения нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report , об этом говорится в послании Госсекретаря США Рекса Тиллерсона министру иностранных дел Армении Эдварду Налбалдяну в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между США и Арменией. 

    Напомним, 28 апреля в Москве состоялась очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

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