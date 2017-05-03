Госсекретарь: США верны обязательству по поддержке мирного решения карабахского конфликта

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, верны обязательству по поддержке мирного решения нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report , об этом говорится в послании Госсекретаря США Рекса Тиллерсона министру иностранных дел Армении Эдварду Налбалдяну в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между США и Арменией.

Напомним, 28 апреля в Москве состоялась очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.