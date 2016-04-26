Госсекретарь Франции: Решение нагорно-карабахского конфликта не должно затягиваться

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Мой визит в Баку связан с участием на 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который прошел с большим успехом. На форуме приняло участие большое число стран".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал госсекретарь Франции по вопросам Европы Арлем Дезир.

Он отметил, что в ходе визита в Баку провел встречи с президентом Азербайджана, главой МИД. По его словам, его визит также пришелся на период усиления насилия в Нагорном Карабахе: "На встречах я донес мессидж президента и правительства Франции к миру и примирению. Подобные мессиджи я сделал и в Ереване".

А.Дезир сказал, что конфликт не должен затягиваться, но решение конфликта военным путем невозможно: "Конфликт не является замороженным. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция вместе с Россией и США будет способствовать тому, чтобы установить долгосрочный мир на основе Мадридских принципов".