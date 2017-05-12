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    Госкомиссия: Завершаются работы по уточнению списка пропавших без вести лиц

    Не обратившиеся в Госкомиссию граждане должны как можно скорее проинформировать Рабочую группу

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Завершаются работы по уточнению списка без вести пропавших лиц в целях исполнения задач, поставленных перед Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана в связи с розыском лиц, без вести пропавших во время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

    Об этом Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

    Было отмечено, что граждане, не обратившиеся в Госкомиссию по поводу регистрации своих без вести пропавших во время нагорно-карабахского конфликта близких, должны как можно скорее проинформировать Рабочую группу. 

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