Госкомиссия: Завершаются работы по уточнению списка пропавших без вести лиц

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Завершаются работы по уточнению списка без вести пропавших лиц в целях исполнения задач, поставленных перед Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана в связи с розыском лиц, без вести пропавших во время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

Было отмечено, что граждане, не обратившиеся в Госкомиссию по поводу регистрации своих без вести пропавших во время нагорно-карабахского конфликта близких, должны как можно скорее проинформировать Рабочую группу.