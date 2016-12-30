Госкомиссия: Совместно с международными организациями принимаются меры для получения у армянской стороны тела солдата Чингиза Гурбанова

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан вместе с соответствующими международными организациями принимает необходимые меры для получения с противоположной стороны тела военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана, солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего в бою при пресечении диверсионных действий разведывательной группы ВС Армении, пытавшейся нарушить госграницу Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что общество будет дополнительно проинформировано по этому поводу.

В госкомиссии заявили, что демонстрируя неуважение к нормам международного гуманитарного права, армянская сторона распространила в соцсетях и местных СМИ фото погибшего азербайджанского военнослужащего и высказала оскорбления в адрес народа Азербайджана и погибшего солдата: "Своими действиями армянская сторона попыталась вновь воспользоваться произошедшим в своих грязных целях и вновь показала свое истинное лицо. Данный шаг является грубым нарушением требований Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, к которой присоединилась и Армения.

Хотим заявить, что всю ответственность за эти противоречащие международному праву действия несут власти Армении".