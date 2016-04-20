Госкомиссия распространила официальное заявление о передаче тела армянского военнослужащего противоположной стороне

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан распространило заявление о передаче еще одного тела армянского военнослужащего противоположной стороне.

Как передает Report, по информации, тело убитого во время последних военных операций на линии соприкосновения войск армянского военнослужащего, которое обнаружили 11 апреля 2016 года при проведении поисков на контролируемой азербайджанскими военнослужащими территории, передано противоположной стороне 20 апреля.

Процесс осуществлен Госкомиссией и министерством обороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ и прошел без инцидентов.