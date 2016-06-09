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    Госкомиссия: Перешедшая на территорию Армении женщина является душевнобольной

    Госкомиссия предпринимает меры по освобождению Алекперовой Гатибы

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По итогам совместного расследования Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, соответствующих международных организаций и государственных структур выявлена личность гражданки Азербайджана, перешедшей 7 июня 2016 года на территорию Республики Армения.

    Как сообщили Report в Госкомиссии, ею является жительница села Арабачы Гедабекского района Алекперова Гатиба Ибрагим гызы 1977 г.р.

    Стало известно, что Алекперова Гатиба находится на диспансерном учете в психиатрической больнице в Газахском районе. В настоящее время Госкомиссия предпринимает меры по освобождению Алекперовой Гатибы Ибрагим гызы.

    Общественность будет дополнительно проинформирована по данному вопросу. 

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