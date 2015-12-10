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    Госдепартамент США: Мы хотим де-эскалации напряженности

    США заинтересованы в снижении напряженности в турецко-российских отношениях и недопущении эскалации нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ США заинтересованы в снижении напряженности в турецко-российских отношениях и недопущении эскалации нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге, комментируя вопрос о возникшей напряженности в турецко-российских отношениях и может ли это привести к эскалации между Арменией и Азербайджаном. 

    "Мы обеспокоены самой эскалацией  вне зависимости от источника. Очевидно, что мы хотим, чтобы напряженность в обоих случаях спала и преобладал "холодный разум". Как я уже сказал, мы, конечно, обеспокоены этим насилием, и мы по-прежнему продолжаем наблюдать  за отношениями  между Турцией и Россией, в частности, после сбитого самолета пару недель назад. Мы хотим де-эскалации напряженности", - заявил Д. Кирби. 

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