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    Госдепартамент США прокомментировал вопрос возможного признания Арменией "независимости" Карабаха

    Окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен только в контексте всеобъемлющего урегулирования

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Госдепартамент США прокомментировал вопрос возможного признания Арменией независимости так называемой "Нагорно-карабахской республики". Как сообщает Report, на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты, также как и международная общественность, не признают "независимость" сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе. 

    "Окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен только в контексте всеобъемлющего урегулирования", —  заявил Тонер.

    Он также отметил, что США призывают стороны сесть за стол переговоров в духе доброй воли для того, чтобы достичь урегулирования конфликта.

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