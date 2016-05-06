Госдепартамент США прокомментировал вопрос возможного признания Арменией "независимости" Карабаха

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Госдепартамент США прокомментировал вопрос возможного признания Арменией независимости так называемой "Нагорно-карабахской республики". Как сообщает Report, на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты, также как и международная общественность, не признают "независимость" сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе.

"Окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен только в контексте всеобъемлющего урегулирования", — заявил Тонер.

Он также отметил, что США призывают стороны сесть за стол переговоров в духе доброй воли для того, чтобы достичь урегулирования конфликта.