Госдепартамент США: Мы хотим де-эскалации напряженности

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ США заинтересованы в снижении напряженности в турецко-российских отношениях и недопущении эскалации нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге, комментируя вопрос о возникшей напряженности в турецко-российских отношениях и может ли это привести к эскалации между Арменией и Азербайджаном.

"Мы обеспокоены самой эскалацией вне зависимости от источника. Очевидно, что мы хотим, чтобы напряженность в обоих случаях спала и преобладал "холодный разум". Как я уже сказал, мы, конечно, обеспокоены этим насилием, и мы по-прежнему продолжаем наблюдать за отношениями между Турцией и Россией, в частности, после сбитого самолета пару недель назад. Мы хотим де-эскалации напряженности", - заявил Д. Кирби.