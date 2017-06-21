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    Госдеп CША призвал стороны нагорно-карабахского конфликта избегать эскалации

    США выразили обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе© Courtesy İmage

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты обеспокоены недавними нарушениями перемирия в Нагорном Карабахе, призывают стороны к снижению эскалации.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом об этом говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

    "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними нарушениями перемирия, которые привели к многочисленным жертвам на линии соприкосновения на прошлой неделе. Мы призываем стороны избегать эскалации и предпринимать непосредственные усилия по снижению напряженности вдоль линии соприкосновения на границе между Арменией и Азербайджаном", — говорится в заявлении.

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