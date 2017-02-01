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    Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе

    Виген Саркисян находится с официальным визитом в ИРИ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Главы оборонных ведомств Ирана и Армении Хоссейн Дехган и Виген Саркисян обсудили нагорно-карабахское урегулирование.

    Как передает Report, об этом сообщает Iran Daily.

    "Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, стороны придали важность усилиям по сохранению мира и стабильности в регионе, подчеркнув необходимость мирного решения проблемы исключительно путем переговоров", — отмечается в сообщении.

    Саргсян, который прибыл в Тегеран в понедельник вечером, приветствовал Иран за его усилия по преодолению напряженности и кризисов в регионе и приветствовал роль Ирана в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном по спорному Нагорно-Карабахскому региону.

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