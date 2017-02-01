Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Главы оборонных ведомств Ирана и Армении Хоссейн Дехган и Виген Саркисян обсудили нагорно-карабахское урегулирование.

Как передает Report, об этом сообщает Iran Daily.

"Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, стороны придали важность усилиям по сохранению мира и стабильности в регионе, подчеркнув необходимость мирного решения проблемы исключительно путем переговоров", — отмечается в сообщении.

Саргсян, который прибыл в Тегеран в понедельник вечером, приветствовал Иран за его усилия по преодолению напряженности и кризисов в регионе и приветствовал роль Ирана в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном по спорному Нагорно-Карабахскому региону.