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    ​Главы МИД Великобритании и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Британский министр выразил содействие деятельности сопредседателей Минской Группы ОБСЕ

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел  Великобритании и Армении, Филипп Хамонд и Эдвард Налбандян, обсудили вопрос урегулирования  нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча министров состоялась в ходе визита Эдварда Налбандяна в Лондон 9 сентября. 

    Британский министр выразил содействие деятельности сопредседателей Минской Группы ОБСЕ

    Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе Южного Кавказа, на Ближнем Востоке, сирийский кризис, соглашения вокруг иранской ядерной программы.

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