​Главы МИД Великобритании и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Великобритании и Армении, Филипп Хамонд и Эдвард Налбандян, обсудили вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча министров состоялась в ходе визита Эдварда Налбандяна в Лондон 9 сентября.

Британский министр выразил содействие деятельности сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе Южного Кавказа, на Ближнем Востоке, сирийский кризис, соглашения вокруг иранской ядерной программы.