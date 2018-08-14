Главы МИД Турции и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Главы МИД Турции и России обсудили общие подходы мирных решений ряда конфликтов, в том числе и нагорного-карабахского.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Мовлутом Чавушоглу в Анкаре.

"С аналогичных позиций поиска общих подходов мирных решений мы рассмотрели многие другие ситуации, в том же ближневосточном регионе, регионе Северной Африки, будь то Ливия, Йемен, будь то ситуация на Балканах, будь то ситуация с украинским регулированием, нагорно-карабахской проблемой и многое другое", - заявил С.Лавров.

Отметим, что в ходе встречи стороны обсудили вопрос облегчение взаимного визового режима между Россией и Турцией. Наряду с этим министры обменялись мнениями по региональным вопросами, в частности, рассмотрели Сирию, в том числе и ситуацию вокруг Идлиба.