Главы МИД России, США и Франции обнародовали заявление по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Минская группа ОБСЕ всецело заинтересована в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе посредством переговоров и готова провести встречу президентов Армении и Азербайджана в одной из стран- сопредседателей, когда они будут к этому готовы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в Гамбурге заявлении глав МИД России, США и Франции.

"Страны-сопредседатели готовы провести у себя встречу президентов Армении и Азербайджана, когда они будут готовы", - отмечается в заявлении Сергея Лаврова, Джона Керри и Жан-Марка Эйро. - Мы твердо верим, что им нужно вступить в переговоры при ближайшей возможности".

"Прямой и непрерывный диалог президентов, осуществляемый при поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) остается непременным элементом формирования доверия и продвижения мирного процесса", - подчеркивается в документе.

"В свете драматической эскалации насилия вдоль контактной линии в апреле мы выражаем обеспокоенность по поводу продолжающихся военных инцидентов и сведений об использовании тяжелых вооружений и решительно осуждаем применение насилия и угрозы", - подчеркнули главы МИД трех стран.

Конфликту в Нагорном Карабахе "нет военного решения", указали министры. "Нет оправдания жертвам среди гражданского населения", - подчеркивается в заявлении. "Мы призываем стороны подтвердить их готовность решить конфликт мирным путем и придерживаться договоренностей о перемирии, которые создают основу для прекращения боевых действий в зоне конфликта", - отметили главы МИД РФ, США и Франции.