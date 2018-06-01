Главы МИД России и Армении обсудят в Москве нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 7 июня впервые после смены правительства в Армении посетит Москву. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

В ходе визита состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по двусторонним отношениям и урегулированию в Нагорном Карабахе.

"Предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Сочи 14 мая", - сказал он."Состоится обмен мнениями по вопросам нагорно-карабахского урегулирования", - добавил Кожин.