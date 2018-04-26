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    Главы МИД России и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Захарова: Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения© Ria

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с и.о. главы МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Москве обсудил нагорно-карабахский конфликт.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

    "Сегодня состоялась краткая встреча Сергея Лаврова с его армянским коллегой, главой МИД Армении Налбандяном. Обсуждалась, в частности, ситуация на линии соприкосновения", - заявила М.Захарова.

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