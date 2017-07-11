Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян провели встречу в австрийском Мауэрбахе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча состоялась в рамках неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

Предположительно, в ходе встречи обсуждалась ситуация в зоне карабахского конфликта.

Сообщается, что беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Отметим, глава МИД Армении принимает участие на неформальной министерской встрече ОБСЕ в Мауэрбахе.

Сегодня в Брюсселе также запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.