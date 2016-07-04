Главы МИД РФ и Армении обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Главы МИД Армении Эдвард Налбандян и России Сергей Лавров на состоявшейся в понедельник встрече в Ереване обсудили реализацию договоренностей по карабахской проблеме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи собеседники обсудили шаги, предпринимаемые в направлении выполнения договоренностей по карабахскому вопросу, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Напомним, Лавров находится в Ереване в связи с участием в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

