Главы МИД ОДКБ приняли заявление по Нагорному Карабаху

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ в столице Армении министры приняли специальное заявление по Нагорному Карабаху, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Выражаем поддержку договоренностям, достигнутым на саммитах по нагорно-карабахской проблеме16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Армении.

"Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм международного права, Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение", - отмечается в заявлении.