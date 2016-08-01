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    Главы МИД Грузии и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Налбандян: Мы сошлись во мнении, что проблема может быть решена только мирным путем

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудил ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча глав МИД двух стран состоялась в рамках визита Э.Налбандяна в Грузию.

    Министры обсудили результаты встреч президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге.

    "С моим коллегой мы сошлись во мнении, что проблема может быть решена только мирным путем", — заявил Э.Налбандян.

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