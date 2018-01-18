Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Кракове

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в польском Кракове состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в городе Краков.

На заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась в Вене 7 декабря в кулуарах СМИД ОБСЕ.