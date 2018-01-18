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    Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Кракове

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/  Сегодня в польском Кракове состоится встреча  глав МИД Азербайджана и Армении.

    Как сообщает Report, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в городе Краков. 

    На заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

    Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась в Вене 7 декабря в кулуарах СМИД ОБСЕ. 

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