Главврач: Лечение женщины, получившей осколочное ранение в результате атаки армян, продолжается

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Лечение Гулиевой Сарвиназ Илтифат гызы, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района, продолжается".

Об этом Report сообщил главврач Физулинской районной центральной больницы Натик Шукюров.

Он отметил, что состояние здоровья прооперированной 4 июля С.Гулиевой 1965 г.р. сейчас стабильно: "Она в подведомственной Физулинской районной центральной больнице Горадизской городской больнице. Пострадавшая в хирургическом отделении больницы, ее лечение продолжается. Здоровье Сарвиназ Гулиев постоянно под нашим наблюдением".

По словам врача, назвать конкретную дату выписки домой больной невозможно: "Осколочное ранение – травматическое ранение, поэтому наряду с травмами имеется и повреждение тканей. У раненой имеются травмы, а также задеты ткани, поэтому бывают боли и необходимо наблюдение врача. Лечение Сарвиназ Гулиевой продолжается в больничных условиях".

Отметим, что в результате провокации со стороны Армении жители села Аллахвердиева Саххиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. погибли, Гулиева Сарвиназ Илтифат гызы 1965 г.р. была ранена.