Главу МИД России встретят в Ереване акцией протеста

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Главу МИД России Cергея Лаврова встретят в Ереване акцией протеста. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, вечером 21 апреля в Ереване запланирован "марш достоинства", который начнется на площади Республики и завершится у здания российского посольства. Главное требование участников шествия: "Руки прочь от Карабаха!".

Напомним, 21-22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Ереван для переговоров с руководством Армении по поводу ситуации, сложившейся на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и поисков путей мирного урегулирования.