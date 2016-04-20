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    Главу МИД России встретят в Ереване акцией протеста

    21 апреля в Ереване пройдет марш достоинства, который завершится у здания российского посольства

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Главу МИД России Cергея Лаврова  встретят в Ереване акцией протеста. Как сообщает Report со ссылкой на  армянские СМИ, вечером 21 апреля в Ереване запланирован "марш достоинства", который начнется на площади Республики и завершится у здания российского посольства. Главное требование участников шествия: "Руки прочь от Карабаха!".

    Напомним, 21-22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Ереван для переговоров с руководством Армении по поводу ситуации, сложившейся на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и поисков путей мирного урегулирования.

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